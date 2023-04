Espagne: triplé historique pour Benzema, le Real se ressaisit

Le Ballon d'Or 2022 a bénéficié de deux services cinq étoiles des Brésiliens Vinicius (5e) et Rodrygo (17e), qui ont chacun signé un festival sur leur aile avant de servir le goleador français face aux cages, puis Benzema a scellé son triplé sur pénalty (41e), après une faute du Belge Largie Ramazani sur Lucas Vazquez dans la surface.

Historique Karim Benzema ! Le goleador français a claqué un triplé pour propulser le Real Madrid vers une victoire écrasante 4-2 contre Almeria samedi pour la 32e journée de Liga, et intègre ainsi le top quatre des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat d'Espagne.

Avant la pause, Lazaro, oublié dans le dos d'Antonio Rüdiger, a réduit l'écart (41e), mais Rodrygo, d'une frappe sèche, a redonné trois longueurs d'avance aux Merengues au retour des vestiaires (47e), avant que Lucas Robertone, entré en jeu quatre minutes plus tôt à la place de Cesar de la Hoz, ne ramène les siens à deux buts (61e) en profitant d'une mauvaise passe de Toni Kroos dans sa propre surface.

Benzema peut encore espérer rejoindre l'avant-centre historique de l'Athletic Bilbao Telmo Zarra (253 buts) avant sa retraite pour intégrer le top 3 de ce classement. Mais les deux premières places, occupées par Lionel Messi (473 buts) et Cristiano Ronaldo (311 buts), semblent hors de portée.

Un coup du chapeau qui lui permet d'atteindre la barre des 236 buts marqués en Liga, et de dépasser ainsi le Mexicain Hugo Sanchez (234 buts) pour intégrer le top 4 des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat d'Espagne.

Et avec ce coup du chapeau, Benzema a également fondu sur son grand rival Robert Lewandowski dans la lutte pour le trophée Pichichi du meilleur buteur de Liga qu'il avait raflé la saison dernière.

Avant le match des Blaugranas, le Français (17 buts en championnat) n'est plus qu'à une longueur du Polonais (18 buts). Au retour du Mondial, "Lewy", qui traverse actuellement une période de sécheresse inhabituelle face aux cages, en comptait douze, et le "Nueve" cinq.

L'ancien Lyonnais aurait même pu marquer un quadruplé, mais le pénalty qu'il a provoqué a été annulé dans un second temps par l'arbitre après visionnage vidéo, pour un croche-patte préalable du Français sur son défenseur.

Ce nouveau match plein confirme l'excellente forme de l'ancien international français. En ce mois d'avril, Benzema a claqué trois triplés : à Valladolid le 2, au Camp Nou le 5, puis au Bernabéu ce 29 avril.

Dans son sillage, le Real a aussi retrouvé des couleurs. Corrigée 4-2 sur le terrain du promu Gérone (à cause notamment d'un triplé de Taty Castellanos) en l'absence de Thibaut Courtois et de son capitaine Karim Benzema, la "Maison blanche" s'est ressaisie sur sa pelouse, une semaine avant sa finale de Coupe du Roi contre Osasuna (le 6 mai à Séville) et dix jours avant sa demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City (le 9 mai au Bernabéu).

- Elche pour l'honneur -

Plus tôt dans le journée, Elche, la lanterne rouge de la Liga, a étrillé le Rayo Vallecano 4-0 sur son terrain, engrangeant là sa troisième victoire de la saison, la première depuis près de deux mois (1-0 à Majorque le 4 mars).

Une victoire pour l'honneur, tant le club illicitan semble promis à la relégation.

Les joueurs d'Andoni Iraola, qui venaient pourtant de réaliser un gros coup en ayant surclassé le Barça 2-1 sur leur pelouse mercredi, ont dû disputer une grande partie de la rencontre à dix après l'expulsion du défenseur français Florian Lejeune dès la 27e minute pour un tacle les deux pieds décollés sur Pere Milla.