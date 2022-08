Espagne: un ambitieux Barça contre un insatiable Real, la saison promet en Liga

Après trois années de montagnes russes, les deux mastodontes du football mondial que sont le Real Madrid et le FC Barcelone sont revenus au sommet et promettent un bras de fer alléchant pour la couronne en Liga, qui débute vendredi.

Que la fête commence! Après un été haletant, qui a vu Kylian Mbappé tourner le dos au Real Madrid et le FC Barcelone enchaîner les recrues de premier rang, le championnat d'Espagne s'apprête à livrer ses premières vérités dès ce week-end.

En cette saison de Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre), beaucoup de joueurs auront l'esprit tourné vers cette échéance internationale. Mais toute l'Espagne attend d'abord de voir les nouveaux visages briller en Liga.

Le Barça, endetté à hauteur d'1,35 milliard d'euros il y a un an, a réussi un tour de force cet été: en vendant de futures sources de revenus, en multipliant les emprunts et les contrats de sponsoring, le club catalan a réussi à renflouer sa trésorerie pour attirer cinq nouveaux joueurs.

- Lewandowski et Benzema, duel de goleadors -

Et quels joueurs ! En tête d'affiche, Robert Lewandowski. Le buteur polonais de 33 ans, qui brillait au Bayern Munich depuis huit ans, a débarqué en Catalogne pour s'approprier le N.9 et servir de guide aux nombreuses pépites du Barça.

Son duel à distance avec Karim Benzema, qui a écrasé le championnat d'Espagne par ses buts la saison passée et qui a encore offert la Supercoupe de l'UEFA au Real mercredi à Helsinki (2-0 contre l'Eintracht Francfort), s'annonce passionnant.

Outre le Polonais, l'Ivoirien Franck Kessié (arrivé libre de l'AC Milan), le Danois Andreas Christensen (arrivé libre de Chelsea), le Brésilien Raphinha (58 M d'EUR en provenance de Leeds), et le défenseur international français Jules Koundé (50 M d'EUR en provenance du Séville FC) sont venus renforcer les rangs catalans.

"C'est une nouvelle ère de splendeur", a avancé Joan Laporta, le président blaugrana, début août.

Mais les Catalans doivent d'abord libérer de la masse salariale pour espérer inscrire toutes leurs recrues auprès de LaLiga avant leur premier match de la saison, samedi (21h00) au Camp Nou face au Rayo Vallecano.

- L'Atlético et Séville en embuscade -

Même avec toutes ces nouvelles têtes, il ne sera pas facile d'ôter la couronne espagnole de la tête du Real Madrid. La "Maison blanche", impressionnante d'efficacité depuis le retour de Carlo Ancelotti l'an dernier, a raflé tous les trophées possibles en 2022, hormis la Coupe du Roi.

Cet été, le camouflet Mbappé digéré, le Real s'est renforcé en attirant Antonio Rüdiger (arrivé libre de Chelsea), et le jeune espoir français et ex-milieu de terrain de Monaco Aurélien Tchouaméni, pour lequel les Merengues ont dépensé 80 M d'EUR, la recrue la plus chère du Real depuis Eden Hazard en 2019.

Hazard, justement, semble avoir laissé ses blessures derrière lui, et a promis aux supporters, lors de la célébration du sacre en C1 en mai dernier, de se montrer sous son meilleur jour cette saison.

Et dans l'ombre de ces deux géants, d'autres clubs restent en embuscade. L'Atlético a passé un été calme, mais s'est discrètement renforcé. Il a profité des retours de prêts d'Alvaro Morata (Juventus) et de Saul Niguez (Chelsea), et a attiré l'expérimenté Axel Witsel (arrivé libre de Dortmund) et surtout l'Argentin Nahuel Molina (20 M d'EUR en provenance de l'Udinese).

Antoine Griezmann, chouchouté par Diego Simeone, devra lui aussi retrouver son niveau d'antan pour arriver lancé au Qatar.

Enfin, le Séville FC, dépouillé de sa défense durant l'été, a enregistré l'arrivée du défenseur brésilien Marcao (14 M d'EUR en provenance de Galatasaray), le prêt du latéral gauche Alex Telles (Manchester United), et a surtout convaincu le milieu de terrain Isco, en fin de contrat au Real Madrid, de revenir dans son Andalousie natale. Treize mille personnes l'ont acclamé lors de sa présentation, mercredi.

Les cartes sont redistribuées, la partie peut commencer: entre un Barça ambitieux, un Real insatiable et d'autres prétendants aux dents longues, la saison s'annonce palpitante en Espagne.