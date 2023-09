Espoirs: "Revenir ici en tant que coach, c'est juste fou", savoure Henry

"J'ai grandi ici, j'ai vraiment grandi ici. On est resté ici, on a dormi ici. On est passé devant le bâtiment de l'INF (Institut national du football, NDLR), je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai pensé et je suis reparti", a-t-il ajouté, en concluant sur le sujet: "Revenir ici en tant que coach, c'est juste fou."

Les Bleuets jouent un match amical contre le Danemark, jeudi à Nancy, avant le premier match des qualifications de l'Euro-2025, le 11 septembre en Slovénie.

Henry n'a conservé que quelques joueurs présents à l'Euro-2023 cet été (élimination en quarts), tous nés en 2002, dont Rayan Cherki, Bradley Barcola, Arnaud Kalimuendo et Elye Wahi.