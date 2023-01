Et de deux: Vincent Kompany continue de briller et s'offre le titre de Manager du mois en Championship (photo)

Vincent Kompany est le "manager du mois" en Championship, la D2 anglaise, du mois de décembre après l'avoir été au mois de novembre. Le coach de Burnley ne pouvait pas faire mieux puisqu'il a remporté avec les Clarets ses quatre rencontres jouées.

L'ancien T1 d'Anderlecht a été préféré à Tony Mowbray (Sunderland), Carlos Corberan (West Bromwich Albion) et Paul Heckingbottom (Sheffield United). "Je suis très heureux de remporter ce prix", a-t-il déclaré sur le site internet du club. "C'était une période de Noël chargée, mais tout le monde a joué son rôle et nous avons été récompensés pour cela. Je tiens à remercier tous les joueurs et le staff." Burnley occupe la première place de la Championship après 26 journées avec 56 points.