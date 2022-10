Et pendant ce temps-là, Mario Balotelli joue encore et inscrit des buts de fou (vidéo)

Super Mario Balotelli roule toujours sa bosse, et claque toujours des buts venus d'ailleurs.

Actuellement sous contrat avec le club de D1 suisse du Sion FC, le fantasque Italien s'amuse. Auteur de 3 buts en 5 matchs, l'Italien convainc pour l'instant dans le championnat helvète.

Mais même s'il est moins sous les projecteurs qu'à l'époque, Mario Balotelli trouve toujours le moyen de se faire remarquer, et de la bonne manière cette fois-ci. Alors que son équipe affrontait Luzern ce week-end pour le compte de la 11ème journée de championnat, l'ex de l'AC Milan a inscrit le premier but de la victoire 2-0 des siens. Mais quel but !

Des 30 mètres, Super Mario se retourne et envoie une praline dans le fond des filets du pauvre gardien de Luzern. Voyez par vous-mêmes :

Les éclairs de génie, la marque de fabrique de Balotelli.