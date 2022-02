Éternel, Gianluigi Buffon, 44 ans, prolonge son contrat à Parme: "La légende continue"

Gianluigi Buffon, 44 ans, n'est visiblement pas prêt à arrêter. Retourné à Parme l'été dernier, l'équipe de ses débuts qui venait d'être rétrogradée en Serie B, le gardien italien a prolongé son contrat avec les "Gialloblu" jusqu'en juin 2024. Il aura alors 46 ans.



"La légende continue. Il n'est pas encore fini", a écrit le club parmesan sur ses réseaux sociaux en annonçant la prolongation de l'emblématique portier transalpin, qui a joué 23 des 26 matches de son équipe cette saison dans l'antichambre de l'élite du football italien. Formé à Parme où il a fait ses débuts professionnels, il avait quitté la ville d'Émilie-Romagne pour rejoindre la Juventus en 2001. Depuis lors, il est devenu le recordman des matches joués en Serie A (657) et a tout gagné avec la Vieille Dame en Italie (dix titres de champion, cinq Coupes d'Italie, six Supercoupes d'Italie) mais aussi perdu trois fois en finale de Ligue des champions (2003, 2015, 2017). Le champio du monde 2006 a quitté sporadiquement Turin pour le Paris Saint-Germain lors de l'exercice 2018-2019 avant de revenir à la Juve (2019-2021). Après 26 journées, Parme, où évoluent les Belges Elias Cobbaut et Daan Dierckx, n'est que 13e, sur 20, de Serie B et accuse un retard de neuf points sur Pérouse, 8e et premier club qualifié pour les playoffs de promotion.