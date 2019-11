Euro-2020: Allemagne et Pays-Bas visent la qualification à distance

L'Allemagne et les Pays-Bas, disposés dans le même groupe d'éliminatoires et mis à rude épreuve jusqu'au bout par l'Irlande du Nord, peuvent enfin valider leur ticket pour l'Euro-2020 samedi, simultanément.

Contre les Nord-Irlandais, les "Oranje", grands absents des deux dernières compétitions internationales, n'ont besoin que d'un nul pour retrouver l'Euro en juin. Face au Bélarus dans le même temps, les Allemands devront faire mieux que l'Irlande du Nord pour décrocher leur billet.

En résumé, si Néerlandais et Allemands s'imposent, ils seront tous deux en juin au rendez-vous de la compétition européenne.

Dans le groupe E, les vice-champions du monde croates ne sont plus loin non plus: un match nul contre la Slovaquie et ils verront l'Euro.

La situation est identique pour l'Autriche, en quête d'un résultat nul face à la Macédoine du Nord pour accompagner la Pologne, déjà qualifiée dans ce groupe G, à l'Euro.

Enfin, le choc du groupe I entre la Russie et la Belgique, toutes deux qualifiées, aura pour enjeu la première place de la poule, qui peut a priori offrir un tirage au sort plus abordable à son détenteur.

Les matches de samedi

Groupe C

(20h45) Irlande du Nord - Pays-Bas

Allemagne - Belarus

Groupe E

(18h00) Azerbaïdjan - Pays de Galles

(20h45) Croatie - Slovaquie

Groupe G

(18h00) Slovénie - Lettonie

(20h45) Israël - Pologne

Autriche - Macédoine du Nord

Groupe I

(15h00) Chypre - Ecosse

(18h00) San Marin - Kazakhstan

Russie - Belgique