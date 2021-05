Euro 2020: l'Autriche dévoile sa liste avec un gros contingent de Bundesliga

L'Autriche disputera l'Euro de football avec un contingent important de joueurs évoluant en Bundelisga. Vingt-et-un des vingt-six joueurs appelés lundi par le sélectionneur Franco Foda évoluent dans le championnat allemand.



La star de l'équipe est le joueur du Bayern Munich David Alaba. La sélection comprend aussi, entre autres, Marcel Sabitzer et Konrad Laimer de Leipzig, deuxième de la Bundesliga, ainsi que Pavao Pervan et Xaver Schlager, de Wolfsburg, quatrième. Julian Baumgartlinger (Bayern Leverkusen) a été repris alors qu'il se remet d'une grave blessure au genou. Raphael Holzhauser, fer de lance du Beerschot, figure dans la liste des dix-huit réserves. L'Autriche jouera dans le groupe C contre la Macédoine du Nord (13 juin), les Pays-Bas (17 juin) et l'Ukraine (21 juin).

La sélection:

Gardiens: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)

Défenseurs: David Alaba (Bayern Munich), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen), Marco Frield (Werder Brême), Martin Hinteregger (Eintracht Francfort), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Fribourg), Stefan Posch (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas Ulmer (Red Bull Salzbourg)

Milieux de terrain: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht Francfort), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (FC Lucerne), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke)

Attaquants: Marko Arnautovic (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsbourg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Karim Onisiwo (Mayence 05)