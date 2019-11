Euro-2020: le Portugal, retardataire à qualifier

Mieux vaut tard que jamais: le Portugal de Cristiano Ronaldo ne dispose toujours pas de sa qualification pour l'Euro-2020, qu'il veut valider dimanche au Luxembourg lors de la dernière journée des éliminatoires.

Les champions d'Europe en titre ont un objectif simple contre le Luxembourg: gagner. Cela leur permettra de décrocher leur ticket, même si un match nul voire une défaite pourraient leur suffire, en cas de faux pas de la Serbie contre l'Ukraine, déjà assurée de la première place.

A 34 ans, Ronaldo vise une barre symbolique: celle des 100 buts en sélection. Avec 98 unités, dont trois inscrites jeudi face à la Lituanie (6-0), le joueur de la Juventus Turin n'est pas loin du compte, ni d'ailleurs du record toutes sélections confondues, détenu par l'Iranien Ali Daei (109).

Dans le groupe A, il n'y a plus rien à jouer ou presque. L'Angleterre finira première devant la République tchèque même en cas de défaite au Kosovo et de victoire de leurs rivaux en Bulgarie. Mais les deux leaders tâcheront de finir l'année en beauté, tout en marquant le plus de points possible pour espérer être reversé dans un chapeau plus favorable en vue du tirage au sort du 30 novembre.

Le même défi est partagé par les champions du monde français, ainsi que par les Turcs, déjà qualifiés également. A la différence que le classement du groupe H n'est pas arrêté: pour la 100e de Didier Deschamps comme sélectionneur, les Bleus, premiers avec deux points d'avance - mais des confrontations directes désavantageuses vis-à-vis de la Turquie -, feraient bien de s'imposer en Albanie s'ils veulent conserver la tête. Car en Andorre, les Turcs seront à l'affût.

Les matches de dimanche

Groupe A

(18h00) Kosovo - Angleterre

Bulgarie - République tchèque

Groupe B

(15h00) Serbie - Ukraine

Luxembourg - Portugal

Groupe H

(20h45) Moldavie - Islande

Andorre - Turquie

Albanie - France