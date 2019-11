Euro-2020: Les Bleus devront être "à leur meilleur niveau" d'emblée, pour Deschamps

"Dès les premiers matches il faudra être à notre meilleur niveau": le sélectionneur français Didier Deschamps a donné le ton, samedi après le tirage de l'Euro-2020 qui a attribué aux Bleus un groupe ultra relevé avec le Portugal, tenant du titre, et l'Allemagne, championne du monde 2014.

Q: Oliver Bierhoff, le directeur général de l'équipe d'Allemagne, dit que vous êtes favoris...

R: "Oui, Fernando Santos (le sélectionneur du Portugal, NDLR) aussi a dit qu'il y avait deux favoris et un prétendant. Moi, je vais dire quoi? On a tous le même objectif, c'est de poursuivre la compétition, de se qualifier et si possible d'être premier. Mais Joachim Löw (le sélectionneur de l'Allemagne) pense la même chose, Fernando Santos aussi... Forcément il n'y en aura qu'un qui aura la première place. Après, il faut savoir s'il y aura deux ou trois qualifiés dans le groupe. C'est plus compliqué d'avoir trois qualifiés parce que dans notre groupe il y a peut-être plus de points qui seront distribués. Chaque point sera très important dans les confrontations directes notamment. En sachant que pour notre dernier adversaire, on peut avoir la meilleure équipe des barragistes (l'Islande, NDLR). On peut aussi jouer la Hongrie, à Budapest chez elle. A moins que ce ne soit la Roumanie et là on récupèrerait un adversaire qui, sur le papier, serait de moindre valeur."

Q: Une opposition si relevée, qu'est-ce que cela change dans la préparation?

R: "Même sur une Coupe du monde, il y a toujours un peu plus de temps. On se dit que les fortes nations peuvent monter en puissance. Mais il y a quelques grandes puissances européennes et mondiales qui n'ont pas passé le premier tour (en 2018). Là, de par nos adversaires, dès les premiers matches il faudra être là, à notre meilleur niveau et prendre le plus de points possibles. Pour la préparation, ça ne changera pas grand-chose, si ce n'est qu'on sait qu'on commencera le 16 (juin à Munich)."

Q: La seule bonne nouvelle du tirage, n'est-ce pas d'avoir éviter un long déplacement à Bakou?

R: "C'est bien pour nous, pour nos supporteurs et pour vous aussi (les médias, NDLR), il y aura moins de frais pour vos entreprises concernant les déplacements (rires)! Même si on aura deux matches consécutifs à Budapest en l'espace de 4 jours, on a le temps de réfléchir par rapport à ça. Il y avait de fortes probabilités que nous fassions notre préparation à Clairefontaine, ce sera le cas."

Q: Pour les matches amicaux de mars, quel profil d'adversaire allez-vous rechercher?

R: "Je vais parler avec mon président (Noël Le Graët), je pense qu'on va jouer l'Espagne en Espagne et l'Angleterre en Angleterre pour bien se préparer (ironique). Trouver des adversaires ce n'est pas évident, entre ceux qu'on pourrait jouer, ceux qui ne veulent pas jouer contre nous et ceux concernés par les barrages. Ce que je peux vous dire c'est que les deux matches amicaux en mars on les jouera un vendredi et un lundi, mais je ne sais pas contre qui."

Q: Votre légendaire chance au tirage vous a abandonné cette fois, non?

R: "Pas abandonnée. Chance ou pas chance, quand je viens à un tirage je suis toujours détendu, ça ne va pas me faire perdre mon sourire."

Q: C'est plus facile pour les joueurs de se motiver face à l'Allemagne et au Portugal. N'est-ce pas un mal pour un bien?

R: "C'est excitant pour tout le monde parce que ce sont des grosses affiches et chaque point est important dans les matches de poule. Ils le seront encore plus dans un groupe où il y a ces trois équipes-là. Le premier match et le deuxième, ça conditionnera la suite de la compétition."

Propos recueillis en zone mixte.