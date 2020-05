Euro 2020, Ligue des champions, Ballon d'Or: Kylian Mbappé dit vouloir tout gagner

Kylian Mbappé est assez discret ces derniers temps, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, la faute à la pandémie de coronavirus qui frappe le monde depuis 6 mois.

Une période durant laquelle la pépite française a mis à contribution pour "remettre les choses en perspective", comme il l'a expliqué au tabloïd britannique The Mirror: "Cette période m'a permis de remettre les choses en perspective. Ce qui est vraiment important, c'est que nous restions en sécurité et que nous protégions nos familles et nos proches. Le football reviendra quand il sera en sécurité".

Quitte à faire sans supporters pendant une période indéterminée. "Les supporters sont une partie si importante de ce jeu, et jouer sans eux sera toujours étrange pour les joueurs. Mais nous vivons quelque chose d'inédit et la sécurité de chacun doit être la priorité".

Le champion du monde 2018 a également fait part de ses ambitions, avec l'Equipe de France d'abord: "Pour continuer à gagner avec l'équipe nationale, la saison prochaine, nous aurons le championnat d'Europe. Notre ambition est de le gagner". Et avec le Paris Saint-Germain ensuite: "Gagner la Ligue des champions est l'une de mes plus grandes ambitions. Et réaliser cela avec le PSG, qui gagnerait cette compétition pour la première fois de son histoire, serait vraiment très spécial".

De quoi faire de lui un favori pour le prochain Ballon d'Or. "Ce serait bien de le gagner, mais ce n'est pas quelque chose qui me tient éveillé la nuit. Je ne pense pas être obligé de le gagner la saison prochaine ou la saison suivante. Je n'ai pas fixé de limite de temps".