Euro-2024: chocs attendus dans le groupe le plus relevé du tournoi

L'Italie, championne d'Europe en titre, tout comme l'Espagne, sacrée en 2008 et 2012, et la Croatie, finaliste du Mondial-2018 et de la Ligue des nations devront se sortir du groupe B, le plus relevé de l'Euro-2024, qui va offrir le premier choc de la compétition entre Italiens et Espagnols le 20 juin.

Face à ces trois géants, l'Albanie qui complète le groupe B aura du mal à exister.