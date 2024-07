Euro-2024: Espagne-Angleterre, feu d'artifice en finale

Les supporters de la "Roja" et ceux des "Trois Lions" vont animer l'Olympiastadion de leurs cris, leurs pleurs et leurs éclats de joie au bout d'un championnat mêlé de sentiments contraires.

En face, l'équipe d'Angleterre se présente en rescapée d'un parcours où elle a souvent trébuché, mais s'est toujours relevée, comme un funambule accroché au fil de son destin, qu'elle espère magique.

"Je ne crois pas aux contes de fées, mais je crois aux rêves. Nous avons eu des grands rêves, nous avons ressenti les besoins et l'importance de tout cela, mais il faut ensuite faire en sorte que ces choses se réalisent", a lancé le sélectionneur Gareth Southgate.

- "Résilience et confiance" -

Les vice-champions d'Europe n'ont remporté qu'un seul de leurs six matches dans les 90 premières minutes, le premier contre la Serbie, avant deux matches nuls (Danemark et Slovénie), une prolongation (Slovaquie), des tirs au but (Suisse) et une victoire acquise dans le temps additionnel contre les Pays-Bas.