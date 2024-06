Euro-2024: la Belgique, amorphe, battue par la Slovaquie

La Belgique, brouillonne, a pataugé lors de son premier match de l'Euro-2024 et s'est inclinée face à la Slovaquie 0-1, lundi à Francfort (groupe E).

En face, avant la pause, Romelu Lukaku a eu a trois reprises une balle de but sans en profiter.

Au retour des vestiaires, De Bruyne et ses coéquipiers ne sont toujours pas parvenus à mettre leurs adversaires en difficulté malgré plusieurs occasions et un jeu plus ouvert.

Les Diables Rouges ont mis la pression. Mais en vain. A l'image de Johan Bakayoko qui était près d'égaliser à l'heure de jeu peu avant qu'un but de Lukaku ne soit annulé pour une position de hors-jeu.