Euro-2024: la Belgique se contente du nul contre l'Ukraine et rejoint la France en 8e

Les Bleus et jaunes, dont les supporters ont rappelé la tragique situation actuelle en déployant une banderole "la paix a un prix" avec le portrait de Nazariy Hryntsevich, surnommé "Hrienka", un soldat tombé au combat et fan de football, voient donc leur rêve prendre fin.

La Belgique, qui évoluait avec sa tunique "Tintin" bleue, col blanc et short brun inspirée du héros de bande dessinée, ne s’est pas aventurée avec la même audace que l'intrépide reporter d'Hergé sur le but ukrainien, mais a plutôt misé sur le talent et la malice de Kevin De Bruyne, intercalé entre les lignes comme meneur de jeu pour faire la différence.

Les Ukrainiens, même privés de leur star Mykhaïlo Mudryk, blessée, ont eux bien résisté grâce à un système renforcé et agressif en 5-3-2 et de bonnes séquences de possession, qui n'ont néamoins pas abouties, malgré les efforts et les tentatives de combinaisons des deux attaquants de Liga Artem Dovbyk (Gérone) et Roman Yaremchuk (Valence).

Avec un peu moins de précipitation et d'efficacité dans le dernier geste, le buteur valencian aurait d'ailleurs pu être le héros de toute sa patrie (22e, 74e, 79e).

On peut en dire tout autant pour les Belges, qui ont fini par jouer la montre après avoir buté à plusieurs reprises sur une défense ukrainienne héroïque, avec plusieurs interventions décisives de Trubin (65e, 73e).

Les hommes de Domenico Tedesco, probablement au courant du résultat de l'autre rencontre entre la Slovaquie et la Roumanie (1-1), qui les qualifiait, ont bien failli se faire punir par un corner direct de l'ancien Marseillais Ruslan Malinovsky, proche de surprendre Casteels (83e). Il en faudra bien plus pour espérer s'offrir une revanche face aux Bleus.