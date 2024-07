Euro-2024: La France brise la malédiction des tirs au but et file en demi-finale

Les Tricolores restaient sur trois déconvenues majeures dans cet exercice, en finale des Coupes du monde 2006 et 2022 et en 8e de finale de l'Euro-2021. Mais ils sont enfin parvenus à briser ce cycle infernal pour poursuivre leur aventure en Allemagne.

Les Bleus ont vaincu la malédiction. Après trois échecs d'affilée aux tirs au but dans un grand tournoi, l'équipe de France a réussi à écarter le Portugal de Cristiano Ronaldo, son premier adversaire d'envergure à l'Euro (0-0 a.p. 5 t.a.b. à 3), pour se hisser en demi-finales, vendredi à Hambourg.

Les vice-champions du monde ont désormais rendez-vous avec l'Espagne, mardi à Munich, pour un choc qui s'annonce de toute beauté entre l'impériale défense française et l'attaque tout feu tout flamme de la Roja.

Ce succès français acte le crépuscule de Cristiano Ronaldo dont l'avenir international s'annonce flou à 39 ans. CR7 rêvait d'un deuxième titre continental, huit après celui conquis au Stade de France contre les hommes de Didier Deschamps. Mais il a paru dépassé et sans influence et quitte son sixième Euro sans avoir inscrit le moindre but.

Cette qualification est en revanche une bouffée d'oxygène pour le sélectionneur français. Sous contrat jusqu'en 2026, le technicien de 55 ans aurait sans doute connu quelques turbulences en cas d'élimination prématurée en quart de finale, surtout après autant de prestations ternes. Mais il a de nouveau démontré qu'il était l'homme des grandes compétitions même si le style de son équipe fait régulièrement l'objet de critiques.

- Mbappé inquiétant -

Dans quatre jours contre l'Espagne, Deschamps aura l'occasion d'offrir une quatrième finale en cinq tournois à la France, une permanence dans les hautes sphères du football international qui a de quoi forcer le respect.