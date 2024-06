Euro-2024: La météo des Bleus, de l'éclaircie Saliba aux nuages sur Griezmann

Partager:

De la montée en grade de William Saliba au déclassement d'Antoine Griezmann, le premier tour très mitigé de l'équipe de France à l'Euro-2024 a rebattu certaines cartes avant d'affronter la Belgique en 8e de finale, lundi. . Beau: Indispensable Mbappé, éternel Kanté Même gêné par son masque pour protéger son nez fracturé, Kylian Mbappé est resté l'attaquant français le plus dangereux. Il a provoqué le but contre son camp de l'Autriche au premier match (1-0) et marqué sur penalty au troisième contre la Pologne (1-1), après être resté sur le banc contre les Pays-Bas (0-0).

Au-delà de son premier but dans un Championnat d'Europe, il a aussi gâché plusieurs opportunités de mettre son équipe à l'abri, ce qui ne lui ressemble pas. N'Golo Kanté a été éclatant au premier tour, élu deux fois homme du match, deux ans après ses dernières apparitions en Bleu. Toujours aussi efficace à la récupération, il s'est aussi montré offensif en plusieurs occasions, même s'il a manqué de justesse dans ses passes vers l'avant contre la Pologne. Avec eux, Mike Maignan s'est montré un digne successeur d'Hugo Lloris dans les buts, n'encaissant qu'un but sur penalty et rassurant sa défense de la voix et du geste.

Devant lui, William Saliba, titularisé pour la première fois en grande compétition, a montré le meilleur de l'intraitable défenseur qu'il est à Arsenal. Enfin le jeune Bradley Barcola a réussi une intéressante première titularisation contre la Pologne, avec son sens de la percussion. . Instable: Upamecano et Dembélé, des hauts et des bas Leurs trajectoires semblent se croiser sur le premier tour: Dayot Upamecano n'a commis qu'une erreur après un excellent début de tournoi, et Ousmane Dembélé ne s'est montré décisif qu'une fois après deux matches quelconques.