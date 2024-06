Euro-2024: la Turquie se qualifie dans la douleur et affrontrera l'Autriche

Les Turcs éliminent les Tchèques tous les huit ans. C'est du moins le cas depuis 2008 à l'Euro, avant 2016 et donc 2024.

Trop. En neuf minutes, l'attaquant Antonin Barak, a pris deux cartons jaunes et a été expulsé (20e). Le carton rouge le plus rapide de l'histoire de l'Euro.

Cette fois-ci, alors que la Turquie devait simplement faire match nul pour conserver sa seconde place, la tension a atteint des sommets, avec dès l'entame beaucoup de duels et d'intensité physique.

En face, Kenan Yildiz n'est pas passé loin de la correctionnelle lui aussi en prenant un jaune pour avoir marché sur le tendon d'Achille d'un adversaire, puis en échappant deux minutes plus tard à un deuxième avertissement après une faute. Plusieurs coéquipiers du joueur de la Juventus, 19 ans, se sont empressés de le calmer, pour ne pas abandonner leur avantage.

Mais cet avantage, les Turcs ont mis du temps à en profiter, avec pour demi-occasions deux frappes lointaines, trop lointaines de la pépite du Real Madrid Arda Güler.

C'est au retour des vestiaires que l'équipe cornaquée par l'Italien Vincenzo Montella est passée à la vitesse supérieure. Et le but est venu d'une splendide frappe de l'extérieur du capitaine Hakan Çalhanoglu (51e). Sur cette action où il a d'abord repoussé plusieurs tirs, le gardien tchèque, Jindrich Stanek, s'est blessé à l'épaule et a dû être remplacé.