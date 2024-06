Euro-2024: l'Allemagne pour le sans-faute, début de la chasse aux huitièmes de finale

Après 24 matches disputés et les deux premières journées complètes, trois équipes ont d'ores et déjà validé leur billet pour les huitièmes de finale avec deux victoires: l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal.

Pour décrocher les 13 autres accessits, 20 sélections sont encore en lice, puisque seule la Pologne, assurée de finir dernière de son groupe, est hors course. Espagnols et Portugais ont à l'inverse la garantie de décrocher la première place de leur groupe avant leur dernier match.

L'Allemagne de Julian Nagelsmann veut les imiter et un match nul sur la pelouse en mauvais état de Francfort contre la Suisse sera suffisant pour satisfaire les deux équipes: la Mannschaft sera première de son groupe et la Nati sera assurée de rejoindre les huitièmes, comme ce fut le cas pour elle au Mondial-2018, à l'Euro-2021 et au Mondial-2022.

Mais le jeune sélectionneur (36 ans) en veut plus et ne souhaite surtout pas se projeter sur un tableau éventuellement plus simple en cas de défaite et de deuxième place. "Nous ne pouvons pas prédire qui sera exactement notre adversaire dans la phase à élimination directe. On veut accumuler de la confiance et du rythme, en enchaînant les victoires", a souligné Nagelsmann en conférence de presse.