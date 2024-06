Euro-2024: l'Autriche crée la surprise, première devant la France

Grâce au match nul de l'équipe de France contre la Pologne (1-1), les Autrichiens ont frappé un grand coup à Dortmund en chipant la première place du groupe D contre toute attente devant les Bleus (2e) et les Pays-Bas (3e), qualifiés avant ce match.

L'Autriche a créé la surprise mardi à Berlin en battant les Pays-Bas (3-2), malgré deux égalisations, et a pris la première place du groupe D devant la France pour se hisser pour en huitièmes de finale de l'Euro-2024.

Ce succès et cette première place, l'hypothèse la moins probable avant la rencontre, ont été fêtés par les joueurs et le staff, tous alignés au pied de la tribune remplie des supporters rouges et blancs.

Dénué de star offensive dans son effectif emmené par le capitaine Marko Arnautovic, le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick a trouvé en Allemagne son meilleur buteur: le csc, avant de s'appuyer sur son attaquant Marcel Sabitzer (80e).

Avant cela, le Néerlandais Donyell Malen a trompé son propre gardien en coupant un centre venu de la gauche (6e), puis Stefan De Vrij (59e) a dévié dans son but une tête de Romano Schmid. Mais le milieu autrichien a été crédité du but.