Euro-2024: le "Professeur" Rangnick remet en lumière l'Autriche

Grand artisan du projet Red Bull à Salzbourg et Leipzig au début des années 2010, Ralf Rangnick a rallumé la flamme en Autriche avec les "Burschen", ses "gars" qui vont affronter la France lundi à Düsseldorf (21h00).

Rares sont les entraîneurs allemands qui ont su et pu dire non au Bayern et Ralf Rangnick en fait partie, éconduisant très poliment début mai les dirigeants munichois en quête d'un successeur à Thomas Tuchel.