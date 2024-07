Euro-2024: Luis de la Fuente, la force tranquille qui a ramené l'Espagne au sommet

Partager:

Formateur reconnu mais sans expérience sur un banc au haut niveau, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a, malgré les obstacles et les critiques, ramené avec confiance et sérénité la Roja sur le bon chemin, à une marche d'un quatrième championnat d'Europe. Surnommé par la presse espagnole "Luis le tranquille", en opposition au caractère volcanique de son prédécesseur Luis Enrique, le technicien de 63 ans est l'architecte du renouveau du football espagnol, qu'il a récupéré au plus bas après l'échec en 8e de finale du Mondial-2022 au Qatar face au Maroc pour l'emmener jusqu'en finale de l'Euro-2024.

Avec les retraites de joueurs majeurs de sa génération dorée, Sergio Busquets ou Jordi Alba, l'ex-latéral de l'Athletic Bilbao a renouvelé l'effectif de la Roja et modernisé son jeu de possession, qui venait de montrer ses limites sans des artistes du niveau des champions du monde Andrés Iniesta, Xavi ou Cesc Fabregas. Plus directe, l'Espagne de Luis de la Fuente aime toujours avoir le ballon entre ses pieds mais a ajouté de la percussion, de la vitesse et de la verticalité à son jeu collectif, en s'appuyant sur l'explosion des deux jeunes ailiers Lamine Yamal, 16 ans, et Nico Williams, 22 ans, qui ont crevé l'écran en Allemagne. Invaincue depuis plus d'un an en compétition internationale, la Roja est unaniment reconnue comme la meilleure équipe du tournoi, et son sélectionneur loué de toute part pour son admirable gestion.

- "Pardonnez-nous Luis" - "Maintenant, tout le monde se tait. Pardonnez-nous Luis, nous ne savions pas ce que nous disions", écrivait mardi le journal Marca, très critique envers lui à ses débuts, notamment après sa défaite contre l'Ecosse (2-0) pour sa deuxième rencontre sur le banc. "Quel est le plan ?" titrait alors le quotidien sportif, parlant d'une équipe "vulgaire et peu solide, qui paie pour ses erreurs". "Luis le tranquille", lui, n'avait pas la même vision: "j'ai dit aux joueurs que c'était la voie à suivre". Trois mois plus tard, le jeu lui a donné raison une première fois, faisant mentir ses détracteurs en menant ses hommes vers un premier titre depuis plus de dix ans, la Ligue des nations 2023, remportée aux tirs au but contre la Croatie.