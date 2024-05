Euro-2024: Nagelsmann fidèle à ses choix forts avec Kroos, mais sans Hummels ni Brandt

L'UEFA autorisant des listes jusqu'à 26 joueurs pour le tournoi, Julian Nagelsmann devra retirer d'ici au 7 juin (minuit) au moins un joueur de sa liste, après les matches de préparation contre l'Ukraine le 4 juin à Nuremberg, et la Grèce trois jours plus tard à Mönchengladbach.

"On partira à l'Euro avec quatre gardiens. Et avec 22 joueurs de champ. Je ne suis pas un grand fan des groupes élargis, mais je peux faire avec 22 joueurs de champ", a expliqué Julian Nagelsmann.

C'est à deux pas de la Porte de Brandebourg, monument emblématique de Berlin, que le sélectionneur a justifié les noms des joueurs retenus pour la préparation à la compétition continentale que l'Allemagne organise, avec un match d'ouverture le 14 juin à l'Allianz Arena de Munich contre l'Ecosse.

Quadruple championne du monde (1954, 1974, 1990 et 2014), l'Allemagne est triple championne d'Europe (1972, 1980, 1996) et se place au sommet d'une longue liste d'outsiders, avec l'Espagne, le Portugal et l'Italie (tenant du titre) de l'Euro-2024, derrière la France de Kylian Mbappé, vice-championne du monde en 2022, et l'Angleterre de Harry Kane et Jude Bellingham.