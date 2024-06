Euro-2024: pour l'Espagne, garder l'élan avec le banc

L'Espagne, déjà qualifiée, devrait envoyer ses remplaçants habituels au duel contre l'Albanie, lundi (21h00) à Düsseldorf, sans vouloir enrayer la dynamique ni le style flamboyant qui a séduit les observateurs et renforcé son statut de favori à l'Euro.

La Roja a fait forte impression contre la Croatie (3-0) et l'Italie (1-0), deux affiches terminées sans but encaissé et magnifiées par un jeu offensif enthousiasmant.