Euro-2024: Quel avenir pour Deschamps et les Bleus?

L'échec cuisant des Bleus et leur parcours peu glorieux à l'Euro-2024 ne remettent pas en cause l'avenir immédiat du sélectionneur Didier Deschamps, soutenu par la FFF, mais les contours du groupe France pourraient sensiblement évoluer en vue du Mondial-2026.

. Deschamps confirmé mais crédit entamé

Sous contrat jusqu'en 2026, Didier Deschamps va poursuivre son bail commencé en 2012. Le technicien de 55 ans, qui possède déjà la plus longue longévité à ce poste dans l'histoire des Tricolores, ne compte sûrement pas raccrocher même s'il fait l'objet de fortes critiques après un tournoi terne et des prestations très décevantes de la part de ses troupes (4 buts inscrits en 6 matches, dont un penalty et deux CSC).