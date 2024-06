Euro-2024: Roumanie et Slovaquie qualifées après un nul animé

Les deux entraîneurs s'y étaient engagés la veille, lors des conférences de presse, et les joueurs ont tenu leur promesse, malgré une température supérieure à 30 degrés au coup d'envoi et un gros orage en début de seconde période.

Si la Roumanie et la Slovaquie ont obtenu le nul (1-1) qui permet aux deux équipes de poursuivre leur route en huitièmes de finale de l'Euro-2024, pour la troisième journée du groupe E, jeudi à Francfort, les deux équipes ont bien joué le jeu.

Au final, l'opération est plus favorable à la Roumanie qui remporte le groupe et jouera son huitième mardi prochain à Munich contre le 3e du groupe A, C ou D.

La Slovaquie ne connaîtra, elle, son adversaire, le lieu et la date de son huitième qu'après les matches du groupe F qui se déroulent à 21h00.

Dans un groupe très indécis, où les quatre équipes étaient à égalité avec 3 points après les deux premières journées, une première dans un Euro, ce match l'a été tout autant.