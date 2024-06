Euro-2024: Stanciu porte la Roumanie vers le succès contre l'Ukraine (3-0)

Idéalement lancée par une superbe frappe de Nicolae Stanciu, la Roumanie a surclassé l'Ukraine lundi après-midi à Munich (3-0) pour son entrée en lice à l'Euro-2024 et prend une belle option pour les huitièmes de finale.

Dans ce groupe E, la Belgique de Romelu Lukaku fait figure de favorite pour la première place, alors que la Roumanie, l'Ukraine et la Slovaquie vont se battre pour la deuxième et la troisième place. Seuls les deux premiers ainsi que les quatre meilleurs troisièmes des six groupes se qualifieront pour la phase à élimination directe.