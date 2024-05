Euro-2024: Travail, ambition et défense solide, Griezmann fixe le cap des Bleus

"C'est ça qui va nous permettre d'aller le plus loin possible", a-t-il insisté, car il a "envie de gagner cet Euro", surtout après les désillusions de 2016, où il avait marqué huit buts mais échoué en finale à Saint-Denis contre le Portugal (1-0 a.p.), et de 2021, où la Suisse l'avait éliminé dès les 8e de finale (3-3, 5 t.a.b. à 4).

Cette sixième grande compétition, Griezmann (127 sélections, 44 buts) "l'affronte avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition".

"On va être favori, sûrement", a poursuivi le vice-champion du monde 2022, "mais il faut le prouver sur le terrain. Et si on se voit trop beau, on va finir par commencer le match comme contre l'Australie, à perdre 1-0 (victoire finale 4-1, NDLR). Et ça peut se compliquer".

Interrogé sur sa participation aux JO, Griezmann a répondu: "Mon envie est toujours la même, faire les Jeux olympiques, ce serait un rêve, mais après, c'est le club qui décide. Pour l'instant, ils ne sont pas trop pour, donc ça va se décider dans les derniers moments".