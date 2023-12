Euro-2024: un groupe "dense" pour la France avec les Pays-Bas et l'Autriche

Un programme "dense et difficile" selon Didier Deschamps: la France jouera contre les Pays-Bas, l'Autriche et un barragiste dans le groupe D de l'Euro-2024, selon le tirage au sort de la compétition, disputée en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.

Même si le groupe est jugé "difficile" par Deschamps, une élimination d'entrée serait un échec pour les vice-champions du monde. Car en plus des deux premiers de chacun des six groupes, les quatre meilleurs troisièmes seront également qualifiés pour les huitièmes de finale.

Les Bleus joueront d'abord contre l'Autriche le 17 juin à Dusseldorf, puis contre les Pays-Bas le 21 à Leipzig et enfin le 25 à Dortmund contre un autre adversaire, qui sera connu après les barrages disputés les 21 et 26 mars. Il s'agira de la Pologne de Robert Lewandowski, du pays de Galles, de la Finlande ou bien de l'Estonie.

- Espagne avec l'Italie et la Croatie -

Après le tirage au sort, dont la cérémonie d'ouverture a été assurée par le duo formé du ténor Jonas Kaufmann et du violoniste David Garrett à la Philharmonie de l'Elbe d'Hambourg, le groupe B apparait comme le plus relevé: l'Espagne tête de série et lauréate de la dernière Ligue des nations, est en effet tombée sur l'Italie, tenante du titre, la Croatie et l'Albanie.

Sur la route de la finale, prévue au stade olympique de Berlin, se dressera le Portugal de l'inusable Cristiano Ronaldo, vainqueur en 2016 contre la France. La Selecçao est dans le groupe F avec la Turquie, la République tchèque et un barragiste, qui sera la Géorgie, le Luxembourg, la Grèce ou le Kazakhstan.

A domicile, pour tenter de retrouver des couleurs, l'Allemagne jouera son destin continental contre la Hongrie, l'Écosse et la Suisse dans le groupe A.

Favorite au même titre que la France, l'Angleterre de Jude Bellingham et Harry Kane trouvera elle le Danemark, la Slovénie et la Serbie sur sa route.

Enfin, dans le groupe E, la Belgique de Romelu Lukaku sera opposée à la Roumanie, la Slovaquie et un barragiste, à déterminer parmi Israël, l'Islande, la Bosnie et l'Ukraine

Comme les autres nations phares, la France voudra évidemment se qualifier le plus facilement possible afin de préserver ses forces pour les matches couperets. En clair, éviter la situation de 2021: tombés dans le groupe le plus relevé avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, les Bleus étaient ensuite tombés de haut face à la Suisse en 8e de finale (3-3, 5 à 4 aux t.a.b.).