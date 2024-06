Euro-2024: une Allemagne sans arrière-pensées mais avec des premiers nuages

Partager:

Pourtant déjà assurée d’une place en huitièmes de "son" Euro à domicile, l'Allemagne face à la Suisse lundi, s'est lancée à corps perdu pour finir première de son groupe, afin d'entretenir l'euphorie naissante quitte à se trouver dans une moitié de tableau relevée. A la veille d'affronter la "Nati" pour son dernier match de groupe à l'Euro-2024, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann avait prévenu: "C'est difficile de parler à son équipe et de lui dire qu'il faut perdre demain. Ça ne fait pas de sens pour des compétiteurs".

Dimanche, sur une pelouse de Francfort encore une fois très capricieuse et difficile à maîtriser, les Allemands sont passés de la parole aux actes. Ils ont longtemps été menés par une Suisse réaliste et clinique, qui a converti sa première occasion de la première période par Dan Ndoye peu avant la demi-heure de jeu. Et malgré un jeu moins fluide que contre l'Écosse (5-1) et la Hongrie (2-0), les coéquipiers d'Ilkay Gündogan ont tout fait pour égaliser. Ils ont fini par marquer dans le temps additionnel par Niclas Füllkrug. Le joueur de Dortmund a ainsi signé son deuxième but de la compétition après deux entrées en jeu, remplaçant de luxe par excellence.

"Ça a été une très bonne épreuve en vue de la phase à élimination directe, et un bon signe que l'on soit revenu", a souligné Julian Nagelsmann en conférence de presse d'après-match. "On a pris beaucoup de risques, et évidemment que ça aurait pu mener au deuxième but" des Suisses, a reconnu le jeune sélectionneur (36 ans). Manuel Neuer est une nouvelle fois allé chercher une frappe de Granit Xhaka qui prenait la direction de sa lucarne dans les dix dernières minutes. - Tah suspendu, Rüdiger incertain -