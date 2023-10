Euro-2024/Equipe de France: Deschamps, la force de l'habitude

La qualification de l'équipe de France pour l'Euro-2024 porte clairement la signature de Didier Deschamps, qui participera en Allemagne à sa sixième phase finale d'affilée à la tête des Bleus, preuve d'une science du management et d'une permanence exceptionnelle au plus haut niveau.

Certes, une campagne qualificative réussie n'est pas forcément gage de succès lors du tournoi qui suit, mais la performance des Bleus est loin d'être anodine et témoigne de la capacité de leur patron à rebondir et à se renouveler sans cesse.

Prolongé jusqu'en 2026 après un Mondial-2022 au Qatar où il est passé tout près d'un exploit historique avec un 2e sacre d'affilée, Didier Deschamps, en poste depuis plus d'une décennie, n'a pas gambergé et a su rapidement remobiliser ses troupes dans l'optique de l'Euro. Le bilan est sans appel: six victoires en six rencontres, un seul but encaissé.

Confronté aux retraites internationales de plusieurs tauliers (le capitaine Hugo Lloris, Raphaël Varane, Karim Benzema, Steve Mandanda) et à l'éloignement progressif de ses deux patrons de l'entre-jeu Paul Pogba et Ngolo Kanté, le technicien de 54 ans a parfaitement puisé dans l'incroyable réservoir du football français pour maintenir son équipe au sommet. Une transition largement esquissée durant le mois passé au Qatar.