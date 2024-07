Euro-2024/France: Koundé impose son style

"On peut dire que je traverse ma meilleure période en Bleu", lâche le Barcelonais, élu homme du match en 8e de finale de l'Euro-2024 contre les "Diables Rouges" (1-0), un trophée abondamment arrosé par ses coéquipiers dans les vestiaires du stade de Düsseldorf, lundi soir.

Infranchissable en défense, intenable en attaque, Jules Koundé a réussi contre la Belgique son meilleur match en équipe de France et s'y installe, jusqu'à ses prises de position politiques et son style vestimentaire affirmés.

Contre les Belges, le défenseur âgé de 25 ans a à la fois parfaitement contenu le danger Jérémy Doku et apporté le plus souvent le danger sur son flanc droit.

"Je me sens bien physiquement j'ai la confiance de mes coéquipiers, du coach", résume Koundé.

Koundé est clairement monté en grade par rapport au début de saison. En septembre, le sélectionneur le prévenait, lui et Benjamin Pavard: "Quand je les appelle en équipe de France, c'est d'abord pour être latéral droit", et pas central.

"DD" a depuis trouvé sa défense, il n'en a pas touché un cheveu en quatre matches en Allemagne. Il a aligné le même quatuor Koundé-Dayot Upamecano-William Saliba-Théo Hernandez devant Mike Maignan, et aucun n'a jamais été remplacé à l'Euro.

Mais Deschamps soulignait qu'il était "titulaire au Barça" où "sur la deuxième partie de saison, (il l'a) vu exclusivement à droite".

A l'Euro, "Jules est en pleine confiance, se sent bien sur le plan athlétique, dans sa tête. Je ne lui ai jamais dit: +reste, défend+. À partir du moment où il se sent bien, il a cette capacité" de contre-attaquer, précise le sélectionneur.

Le Barcelonais a surmonté son "petit creux" de janvier. "Après être revenu de blessure, je ne jouais pas mon meilleur foot, je voulais jouer un peu plus offensif et derrière je n'avais pas le coffre pour faire les efforts défensifs, ça m'a coûté quelque fois", admet-il.

Mais "comme d'habitude, je me suis réfugié dans le travail, j'ai beaucoup analysé mes matches avec le coach Xavi à Barcelone mais aussi avec le coach en équipe de France", poursuit-il.

- "Jules Koundé, citoyen" -

Pour autant, Koundé ne voit "pas de déclic particulier" pour expliquer ses performances à l'Euro. "Je suis dans la continuité de ce que j'ai fait ces derniers mois à Barcelone. Je m'adapte en sachant que ma vocation est avant tout défensive".

A sa 32e sélection, il développe aussi sa vocation de joueur engagé. Il avait tweeté la veille du match, jour d'élections législatives anticipées en France: "le RN n'est pas une solution. Ce n'est pas une leçon, c'est juste mon opinion".

Relancé sur le sujet, il appelle à "faire barrage à l'extrême droite et au parti du Rassemblement National" qui ne va pas "amener notre pays vers plus de liberté et de vivre ensemble".

Il s'était expliqué sur cet engagement auprès de l'AFP en mars 2022. "C'est un peu plus difficile de s'exprimer ici (dans le cadre de la sélection, NDLR), parce qu'on représente une équipe", disait-il.

Mais il précisait ne pas se sentir "freiné, on est libre de dire ce que l'on veut. Je le fais régulièrement, pas du tout de manière calculée. Je ne m'exprime pas en tant que footballeur mais en tant que Jules Koundé, citoyen. C'est quelque chose qu'il faut banaliser. On est avant tout des personnes avec des convictions et des valeurs, c'est naturel de les exprimer".

Enfin Koundé s'affirme également par le look. Il est le leader des "sapeurs" en sélection, les photos de son look aux arrivées à Clairefontaine font un tabac.

"Jules a commencé un peu fort sur cette voie" de la fringue, rigolait Ibrahima Konaté début juin. "Maintenant, on va essayer de le rattraper, de le détrôner petit à petit".

Ce sera plus dur de lui prendre sa place dans le onze en revanche.