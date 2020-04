Euro de football: Munich sera-t-elle toujours une "ville hôte" en 2021?

La ville de Munich attend toujours l'approbation finale pour accueillir le championnat d'Europe de football reporté en 2021. Un porte-parole du service des Sports de la ville allemande a déclaré que "la ligne de conduite de Munich était actuellement examinée".



La capitale bavaroise faisait partie des 12 villes qui devaient accueillir l'Euro 2020 cet été mais qui a été reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Munich devait accueillir les matches de groupe de l'Allemagne face à la France, le Portugal et contre un qualifié via les barrages. Selon un officiel russe de l'UEFA, une décision sur les villes hôtes est attendue pour le 30 avril. Alexei Sorokin, membre du Comité Exécutif de l'UEFA, a également déclaré à l'agence de presse russe (TASS) que de nouvelles villes pourraient être choisies si d'autres venaient à se retirer. Sorokin est aussi responsable de l'organisation pour la ville de Saint-Pétersbourg, où la Belgique aurait dû affronter le Russie le 13 juin et la Finlande le 21 juin. L'Euro se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021. En plus de Munich et Saint-Pétersbourg, Amsterdam, Bakou, Bilbao, Budapest, Bucarest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres et Rome sont les autres villes hôtes.