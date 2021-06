Euro: L'Espagne et la Croatie en prolongation (3-3)

L'Espagne, menée au score après une bourde incroyable de son gardien, puis dominatrice, a finalement été accrochée par la Croatie (3-3) au terme du temps réglementaire d'un match à suspense, et disputaient la prolongation, lundi à Copenhague.

La Croatie a ouvert le score sur une bourde monumentale du gardien Unai Simon qui a raté son contrôle et laissé filer le ballon dans ses propres filets (20e). Sarabia a égalisé d'une frappe sèche pour la Roja au terme d'un gros cafouillage dans la surface croate (38e). Alors que Azpilicueta (57e) et Ferran Torres (77e) avaient redonné l'avantage à l'Espagne, les Croates Orsic (85e) et Pasalic, dans le temps additionnel (90+2e) ont rétabli la parité et envoyé les deux équipes en prolongation.