Euro: la France et la Suisse en prolongation (3-3)

La France, qui menait au score de deux buts à un quart d'heure de la fin (3-1), a vu la Suisse revenir dans les dix dernières minutes de leur huitième de finale de l'Euro (3-3) et les deux équipes vont disputer une prolongation lundi à Bucarest.

Les champions du monde, menés à la pause après un but de Seferovic (15e), pensaient avoir renversé la situation en début de seconde période avec un arrêt de Hugo Lloris sur un penalty de Rodriguez (54e), puis un doublé de Benzema (57e et 59e) et une frappe splendide de Pogba (75e). Mais Seferovic a lui aussi doublé la mise (81e) avant que Gavranovic n'égalise (90e).