Euro: "On doit tous s'adapter" pour réussir un tournoi "pas habituel" (président de l'UEFA à l'AFP)

L'Euro de football, avec ses matches disséminés dans onze pays et des voyages rendus difficiles par la pandémie de coronavirus, "n'est pas habituel" mais on "doit tous s'adapter" pour pouvoir le mener jusqu'au terme, a souligné vendredi le président de l'UEFA Aleksander Ceferin dans un entretien à l'AFP.

A quelques heures du match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie, à Rome, le patron du football européen est optimiste sur le bon déroulement de la compétition jusqu'au 11 juillet: "Je ne pense pas que des matches vont être reportés, les bulles sont vraiment strictes (...) Bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je suis assez confiant sur le fait que tout va bien se dérouler".

"J’étais persuadé depuis le début que l’Euro aurait bien lieu cette année. Nous avions reporté (en 2020) pour que les ligues et les clubs puissent terminer la saison. On le réalise maintenant: c’est d'autant plus important qu'il ait été reporté car sinon, l’an dernier, cela aurait été un Euro sans supporter", a-t-il expliqué à l'AFP.

Du public sera admis dans les onze stades accueillant un Euro inédit joué dans onze pays différents, mais avec des jauges réduites pour la plupart, avec des protocoles sanitaires stricts.

"C’est un situation particulière, on doit tous s’adapter à cette situation", a souligné Aleksander Ceferin.

"On l’a fait pendant plus d’un an. Si on veut pouvoir finir cet Euro, on doit tous comprendre cela: ce n’est pas un Euro habituel, d’abord parce qu’il se déroule dans onze pays et, par-dessus cela, il y a pandémie qui rend les voyages encore plus difficiles. On doit tous s’adapter", a-t-il ajouté.