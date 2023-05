"Évitez de mettre mon nom dans vos salades": Kylian Mbappé s'en prend à des journalistes

Aujourd'hui, le journal l'Équipe publiait un article sur son site web, dans lequel était indiqué que des joueurs de l'Équipe de France Espoirs avaient voulu faire grève. La raison ? Pouvoir pratiquer le ramadan en bonne et due forme lors du dernier rassemblement international, en mars.

Le journal affirmait que Mbappé avait été sollicité afin d'intervenir auprès des jeunes et de calmer leurs ardeurs. Dans un tweet, le principal concerné a démenti :"Évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources svp… Bonne soirée." Ambiance...

Rappelons tout de même que les U21 français ont connu des résultats mitigés pendant ce laps de temps lors de matchs amicaux : une défaite 4-0 en l'Angleterre et un match nul et vierge face à l'Espagne, de quoi créer quelques tensions en plus.