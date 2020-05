Ezequiel Lavezzi, ancien international argentin, victime d'un chantage sexuel sur les réseaux sociaux

L'ancien joueur argentin Ezequiel Lavezzi est victime d'une affaire de chantage sexuel. Des pirates informatiques ont tenté de lui extorquer de l'argent pour ne pas dévoiler des contenus compromettants.

L'affaire fait du bruit en Argentine: Ezequiel Lavezzi est actuellement mêlé à une affaire de chantage sexuel. Le joueur, retraité depuis novembre dernier, est en effet ciblé par des pirates informatiques, selon le journal La Nacion. Plusieurs comptes Instagram l'ont en effet contacté, le menaçant de divulguer des photos et vidéos sexuelles de Lavezzi et sa compagne s'il refusait de payer 5.000 euros par élément.

Devant ces faits, Lavezzi a décidé de porter plainte. "Ces pirates ont contacté Lavezzi et sa compagne sur Instagram", confirme une source proche du dossier cité par le quotidien. "Ces gens lui disent qu'ils ont leurs vidéos et conversations et lui donnent des détails sur le contenu. C’est donc tout à fait crédible. Même si tout était faux, il s’agirait quand même d’extorsion", selon cette même source.

L'affaire se poursuit et le joueur espère obtenir de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines.