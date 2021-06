Le président du FC Barcelone a tranché: Ronald Koeman va rester

"Ronald Koeman va continuer" son bail sur le banc du FC Barcelone, a annoncé le président du club Joan Laporta jeudi, alors que l'entraîneur néerlandais était sur la sellette après une fin de saison mitigée.



"On a décidé de donner de la continuité à un contrat qui était déjà en vigueur", a annoncé le président lors d'une conférence de presse consécutive à la réunion ordinaire du comité directeur du Barça.



"On pense que c'est le meilleur pour le Barça, et on est très heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui (jeudi) que Ronald Koeman va continuer", a poursuivi Laporta, confirmant ainsi que le technicien néerlandais pourrait honorer sa deuxième année de contrat jusqu'à l'été 2022.



"Cette période de réflexion était nécessaire. Ca a été une période de conversations très franches, directes. Pour apprendre à se connaître et pour voir ensemble ce qui n'avait pas fonctionné dans la fin de saison dernière, et commencer à évoquer la saison prochaine", a relevé le président blaugrana, alors que le Barça a conclu l'exercice 2020-2021 avec la Coupe du Roi comme seule consolation, après un début de championnat raté et une grosse désillusion face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de Ligue des champions.



"Je veux souligner le comportement impeccable de notre entraîneur, qui a montré ce que nous savions déjà, qu'il est un grand professionnel. Je le sens très content, enthousiaste pour le saison à venir, et je suis sûr que l'on fera une grande saison", a continué Laporta.



Selon la presse catalane, le technicien néerlandais, ancien joueur du club à qui il avait offert sa première Ligue des champions en 1992 (1-0 contre la Sampdoria après prolongations), s'est déjà réuni avec les dirigeants blaugrana mardi pour planifier la saison prochaine.



"Je me sens très tranquille avec lui, et j'espère que lui aussi. Il y avait juste quelques points que je voulais éclaircir et on est dessus. Les discussion avancent bien. La communication est fluide. Vous en saurez plus bientôt, mais je crois que cette période de réflexion a fait du bien. Avec Koeman, on va s'améliorer pour éviter que ce qui nous est arrivé la saison passée se reproduise", a indiqué le président blaugrana mardi lors de la présentation d'Eric Garcia, le défenseur central formé au club et recruté à Manchester City, 2e renfort annoncé après Sergio Agüero lundi et Emerson mercredi.