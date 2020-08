FC Nantes: Gourcuff espère récolter les fruits de sa première saison

Arrivé à l'arrachée trois jours avant la reprise l'an dernier, Christian Gourcuff a permis au FC Nantes de retrouver quelques frissons. Cette année, il veut voir "s'affirmer un style" pour permettre aux Canaris de vraiment sortir de leur torpeur.

Premier entraîneur à entamer une deuxième saison d'affilée sur le banc d'un club qui avait usé cinq autres coaches depuis Michel Der Zakarian (2012-2016), il peut s'appuyer sur quelques réussites de la saison dernière.

Tout d'abord, son idée d'associer le libéro Brésilien Andrei Girotto au "roc" Nicolas Pallois en défense centrale a installé une charnière diablement efficace... quand ses deux acteurs sont sur pied.

Le technicien a aussi vu la révélation du percutant attaquant nigérian Moses Simon, arrivé en prêt et désormais engagé jusqu'en 2024, l'éclosion d'Imran Louza, prometteur milieu offensif issu du centre de formation, ou encore de Kader Bamba, bourreau de l'OM en février (1-3 au Vélodrome).

Et à tout prendre, malgré sa terne 13e place, Nantes n'était qu'à 4 points de Reims, 6e et premier européen, dans un championnat encore très resserré lors de sa brusque interruption en mars.

- Trouver la clé en attaque -

Le mercato peut évidemment réserver des surprises, surtout à Nantes, mais l'entraîneur breton compte sur ses pilliers cette saison. Il devra cependant se passer encore plusieurs semaines de cinq joueurs touchés par le nouveau coronavirus, dont des cadres comme Marcus Coco et Ludovic Blas.

"Cette situation sanitaire nous a quand même donné un coup d'arrêt" dans la préparation, explique Christian Gourcuff à l'AFP. "Après on ne va pas chercher d'excuses, c'est comme ça. Mais on s'en serait bien passé."

Parce que l'équilibre est fragile, surtout tant que Nantes n'aura pas trouvé la clé en attaque.

"La saison dernière, les victoires étaient toujours étriquées donc ça n'a pas permis à l'équipe d'avoir une marge suffisante. Quand on a eu des joueurs majeurs blessés, ça a été très difficile. Au lieu de gagner 1-0, on perdait 1-0. Le foot est fragile", rappelle Gourcuff.

"Sur le plan offensif, il faut trouver des solutions individuelles, des joueurs qui peuvent faire la différence (...). Il faut trouver des solutions qui soient compétitives dans le style qu'on veut mettre en place", explique-t-il.

- "La meilleure saison possible" -

Même si le mercato n'est pas fini non plus pour les arrivées, "des joueurs on en a (...). C'est dans le changement de rythme qu'on peut franchir un cap dans ce domaine-là", assure l'entraîneur breton.

A 65 ans, il se dit libéré de toute ambition personnelle, concentré uniquement sur ce qui se passe sur le terrain, mais pas forcément tranquille: "On se pose toujours des questions, et il faut s'en poser, il ne faut pas pêcher par suffisance ou par naïveté. Un entraîneur n'est jamais serein, toujours un peu dans l'expectative, c'est comme ça qu'on avance".

Lui qui était venu pour un an avant de rapidement signer pour une année supplémentaire refuse de se projeter au-delà dans l'immédiat.

"Dans le foot, une saison c'est déjà très long. Quand on est dans un club, il faut faire comme si on était là pour toujours. Sinon on ne travaille pas bien. Mais je n'ai aucune préoccupation à ce niveau-là, seulement de faire la meilleure saison possible", insiste-t-il.

Reste à savoir quelle est son ambition pour les Canaris, qui fêteront au printemps prochain les 20 ans de leur dernier titre.

"Une bonne saison c'est déjà des bons matches, des émotions au stade et un style qui s'affirme, une équipe qui s'épanouit. C'est ça que l'on recherche. Je n'ai pas d'ambitions chiffrées. Après c'est une affaire de circonstances", tranche Christian Gourcuff.