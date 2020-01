Felice Mazzu entraîneur en D2 amateurs? Il met les choses au clair!

Nous évoquions ce lundi une folle rumeur selon laquelle Felice Mazzu, ex-entraîneur de Genk, pourrait devenir l'entraîneur de l'UR Namur en D2 amateurs. Selon SudPresse, le coach a rencontré la direction namuroise.

Mais Felice Mazzu a mis les choses au clair ce mardi dans une interview accordée à la DH. S'il souhaite rester dans le monde du football, pas question de rejoindre un club de D2 amateurs. "Je suis quelqu’un de simple et je n’oublie pas d’où je viens. Quand quelqu’un que je connais, à savoir le président Christophe Graulus, me téléphone, je le vois et je discute, peu importe le niveau du club en question", a expliqué l'ancien T1 de Charleroi. "Mais je ne serai pas le prochain entraîneur de Namur. Ce n’est pas du tout dans mes plans pour le moment. J’attends toujours une proposition pour aller entraîner au plus haut niveau."

Les fans de l'UR Namur auront pu rêver quelques heures, eux qui ont récemment fêté l'arrivée au club de l'ancien Diable Rouge Logan Bailly.