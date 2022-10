Fin de la galère pour Antoine Griezmann: le Français va signer définitivement à l'Atlético

Antoine Griezmann ne devrait finalement plus quitter l'Atlético Madrid, mais surtout, il n'aura plus de "limitation" de son temps de jeu. Depuis quelques semaines, le Français ne peut pas être titularisé régulièrement, la faute à un accord financier entre l'Atlético et le Barça sur le paiement d'une clause libératoire en fonction de son temps de jeu. Clause jugée trop élevée par l'Atlético, qui a trouvé un accord avec le Barça pour la réduire drastiquement.

Une information avancée par AS et confirmée aujourd'hui par Xavi, le coach du Barça. "Ce n'est pas encore officiel, mais s'il y a un accord, les deux parties sont heureuses. Je souhaite le meilleur au joueur, rien de plus", a-t-il lancé. Le tout devrait permettre à Griezmann de signer définitivement à l'Atlético, où il est prêté depuis deux ans.