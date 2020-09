Fin de la suspension internationale de Lionel Messi, qui retrouvera l'Argentine en octobre

Lionel Messi pourra jouer pour l'Argentine lors du prochain match de l'Albiceste en qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar face à l'Equateur le 8 octobre. Le président de la fédération argentine de football en a reçu la confirmation de la CONMEBOL, la fédération sud-américaine de football.

Lionel Messi avait écopé d'une double sanction l'été dernier. Il a été suspendu trois mois, avec un sursis d'un an (et d'une amende de 50.000 dollars) à partir du 3 août 2019 pour avoir accusé la CONMEBOL, d'avoir favorisé le Brésil lors de la demi-finale perdue 2-0 en Copa América, remportée par la Seleçao en juillet dernier.

Le génial attaquant, 32 ans, avait en outre été exclu lors du match pour la 3e place face au Chili (2-1) le 6 juillet et suspendu un match (avec une amende de 1.500 dollars), celui précisément ouvrant la campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2020 au Qatar.

En octobre, la CONMEBOL avait rejeté un appel de la fédération argentine et maintenu la sanction contre Messi. C'est ce carton rouge, le deuxième de sa carrière, qui devait le priver du premier match des éliminatoires à la Coupe du monde prévu en mars dernier, mais la crise sanitaire du coronavirus a reporté toutes les rencontres jusqu'en octobre.

Sans le quintuple Ballon d'Or, l'Argentine est restée ensuite invaincue lors des matches amicaux contre le Chili (0-0) et le Mexique (4-0) en septembre, ainsi que contre l'Allemagne (2-2) et l'Équateur (6-1) en octobre dernier. Depuis lors, Lionel Messi a déjà joué pour l'Argentine, en novembre, marquant notamment le seul but de la victoire (1-0, à la 14e minute) dans un match amical contre le Brésil, à Ryad, en Arabie saoudite.

L'Argentine affronte l'Equateur le 8 octobre prochain à Buenos Aires. La Coupe du monde au Qatar est prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022.