Foot: Aulas élu vice-président de la FFF jusqu'en 2024

Comme celui du président Philippe Diallo, le mandat de Jean-Michel Aulas, également membre du comité exécutif de la FFF depuis 2017 et président de la commission du haut niveau féminin à la FFF ira jusqu'à fin 2024 et les futures élections.

Avant le vote, le président Philippe Diallo avait loué la (seule) candidature JMA: "J'ai proposé de soumettre à vos votes le nom de Jean-Michel Aulas, vous connaissez son expérience, sa compétence et sa contribution qu'il a apportée au foot français".

"C'est pour moi un engagement fort après 37 ans de bons et loyaux services dans le monde professionnel. J’ai côtoyé en permanence le monde amateur. Quand j’ai commencé en 1987, l'Olympique lyonnais était très proche des préoccupations que vous avez tous les jours. Je sais combien il est difficile d’être président dans le football amateur", a expliqué Jean-Michel Aulas à la tribune de l'assemblée.

L'ex-dirigeant de l'OL, âgé de 74 ans et qui est l'un des précurseurs dans le foot féminin, a assuré vouloir profiter de son nouveau poste pour développer encore plus le secteur: "Nous voulons faire évoluer le nombre de licenciées, notre ambition sur cinq ans est d’avoir 500.000 licenciées".

"Nous avons l'ambition d’être les premiers" dans le football professionnel féminin mondial : "on sait que le football pro est exigeant, quand les pays européens se projettent rapidement, il est difficile de rattraper le retard dans l’économie et la valorisation des droits, et nous avons l'ambition d’être les premiers" a-t-il insisté.

- OL Féminin, "un problème d'équité" -

L'OL féminin, qui doit passer sous le contrôle de la femme d'affaires américaine Michele Kang, a d'ailleurs été évoqué lors de l'assemblée générale.

"Deux actionnaires américains ont décidé de séparer la section féminine et masculine. Un numéro d'affiliation concerne un seul club (...). Cela pose des problèmes de fond. D'abord sur le développement du football féminin", a lancé Pierre Ferraci, le président du PFC. "On impose le modèle américain alors que dans le modèle européen ce sont les clubs historiques qui ont développé la mixité", a-t-il ajouté.

"C'est aussi un problème d'équité. Je sais que Textor doit passer devant la DNCG en vendant le football féminin. Michelle Kang récupère le football féminin sans avoir à gérer le reste", a ajouté M. Ferraci.