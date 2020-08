Foot: avec le Covid-19, la reprise de la L1 sur un fil

Une reprise riche d'incertitudes: après une saison tronquée par le coronavirus, la Ligue 1 voit se multiplier les contaminations et les annulations de matches amicaux à l'approche du nouvel exercice. Une menace pour la santé des joueurs comme pour l'équité sportive entre les clubs.

Avec quatre nouveaux cas positifs détectés mardi à Strasbourg, portant à neuf le nombre de joueurs contaminés au sein du club alsacien, le virus semble progresser parmi les clubs français et l'inquiétude grandit.

"On ne sait pas trop où on va comme ça. On voit des cas qui fleurissent malheureusement un peu partout", a déploré mardi Christophe Pelissier, l'entraîneur de Lorient. "Personne n'est à l'abri. Obligatoirement, on est inquiet. On a beau demander à tout le monde d'avoir les gestes barrières, de prendre bien soin, malheureusement ça se passe dans tous les clubs."

Strasbourg, qui a dû annuler trois matches amicaux, voit ainsi sa préparation amputée de rencontres capitales pour jauger le niveau de l'équipe, contrainte à des séances d'entraînements très encadrées, ce qui est loin d'être idéal à deux semaines du coup d'envoi de la nouvelle saison, le 21 août.

Le club alsacien n'est pas le seul affecté par le coronavirus: Montpellier, qui a affronté le RCSA le 28 juillet en amical à Divonne-les-Bains, a annoncé un cas positif, posant la question d'un éventuel foyer de contamination à l'occasion de cette rencontre.

De son côté, Nantes a détecté trois cas parmi les joueurs et huit au total au sein du club. Lille a officialisé quatre cas positifs parmi son effectif.

- Vivre avec -

"On peut être très pointilleux sur le lieu de travail, mais on ne peut pas mettre une laisse aux mecs à l'extérieur", a rappelé mardi l'entraîneur montpelliérain Michel Der Zakarian, a ajouté le technicien, qui déplore que le match de préparation face à Marseille mercredi ait été annulé.

A Lille, l'entraîneur Christophe Galtier a dû annuler le stage au Portugal prévu cette semaine. Lui aussi insiste sur les consignes de vigilance.

"On rabâche tous les jours aux joueurs de respecter les gestes barrière, de faire attention quand ils sont chez eux, de ne pas aller là où il y a de la foule. Le virus est avec nous et tant qu'il n'y aura pas de vaccin il faudra vivre avec", a-t-il abondé mercredi auprès de l'AFP.

Vivre avec, cela veut dire fixer un protocole sanitaire draconien pour permettre à la L1 de redémarrer en toute sécurité, cinq mois après son arrêt anticipé pour cause de pandémie.

A l'instar des autres grands championnats européens, qui ont fixé des conditions médicales très strictes pour rejouer, la Ligue de football professionnel (LFP) promet de finaliser ses propres règles au plus vite en vue de la reprise de la L1.

"La LFP est extrêmement attentive à la situation médicale et sanitaire", a assuré l'instance dans un communiqué transmis à l'AFP. "Etabli pour la reprise des entraînements et les matches de préparation, le protocole médical doit être ajusté cette semaine pour communiquer aux clubs les derniers arbitrages pour la reprise des championnats."

- "On doit s'adapter" -

Reste la question de l'équité sportive: la multiplication des cas pourrait engendrer une reprise à deux vitesses entre les clubs touchés par le Covid-19 et ceux qui ont été épargnés pendant leur préparation. Et très rapidement va se poser la question de la tenue des matches si des cas positifs sont détectés en amont de ces rencontres.

"On n'en est pas encore à ces problématiques de matches reportés ou pas", explique à l'AFP Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, dont un joueur a également été contaminé.

"On fera ce que les instances et les autorités nous disent de faire. Ce qui nous préoccupe, c'est comment on va faire pour pouvoir accueillir un maximum de personnes pour nos rencontres à domicile", fait-il valoir, alors que la question de l'assouplissement de la barre limite de 5.000 spectateurs dans les stades, soumis à dérogation préfectorale, est cruciale pour les finances des clubs.

Chez le voisin lillois, la position est plus tranchée: "J'ose espérer que les matches ne seront pas reportés si une équipe a des cas de Covid dans son effectif", souligne Galtier auprès de l'AFP. "On doit s'adapter et intégrer qu'on peut (...) avoir beaucoup de joueurs manquants à cause de ça."