Foot: Benjamin Mendy dans le groupe de Lorient, une première depuis son acquittement

Benjamin Mendy, jugé non coupable de viol et tentative de viol en juin en Angleterre et qui n'a plus joué depuis plus de deux ans, est présent dans le groupe du FC Lorient qui doit affronter Monaco dimanche pour la 5e journée de Ligue 1.

C'est la première apparition dans le groupe du défenseur de 29 ans depuis son arrivée surprise à Lorient en juillet, après avoir été laissé libre par Manchester City. L'international français, champion du monde avec les Bleus en 2018, n'a plus disputé de match officiel depuis plus de deux ans, et devrait être remplaçant.