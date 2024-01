Foot: Boban, hostile à une possible reconduction de Ceferin, quitte son poste à l'UEFA

Techniquement, ce texte ne supprime pas la limite de trois mandats, l'une des mesures clés prises en avril 2017 par le dirigeant slovène, après la cascade de scandales qui avaient éclaboussé le sport mondial et entraîné des limitations similaires à la Fifa et au CIO.

Le patron du foot européen "a répondu, qu'à ses yeux, il n'y avait aucun problème légal, moral ou éthique, et qu'il persisterait sans le moindre doute avec cette idée à mon avis désastreuse", écrit Boban, qui a choisi de "quitter l'UEFA" au nom des "principes et valeurs auxquels (il croit) profondément".

Mais l'amendement consulté par l'AFP précise que cette règle, valable pour tous les membres du comité exécutif, ne prend pas en compte les mandats "commencés avant le 1er juillet 2017", soit le premier bail de Ceferin. La seule justification fournie, dans une note, est "le principe juridique de non-rétroactivité".

Dans la même série de propositions figure la suppression de l'âge limite de 70 ans pour être élu ou réélu au comité exécutif, au motif que le plafonnement à trois mandats "est considéré comme suffisant à cet égard".

Or, il s'agit de l'autre mesure mise en avant par Ceferin en 2017 pour rompre avec un "système vieux et corrompu", rappelle Boban. Avec ces réformes "historiques", l'avocat slovène avait "gagné le respect de toute la communauté du football et du public, et était devenu une autorité morale incontestable et, pour beaucoup, un guide vers un football meilleur", insiste-t-il.