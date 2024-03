Foot: ça se complique pour Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques

Dans la foulée, Henry a estimé de son côté que la décision de sélectionner ou non Mbappé était "dans les mains du club" du joueur, les JO ne faisant pas partie des dates Fifa et les équipes n'ayant donc pas l'obligation de libérer leurs éléments.

- "Pas de certitudes" -

Il est difficilement envisageable de voir le futur club de Mbappé se passer de son plus beau joyau au moment de se produire à l'autre bout du monde.

Thierry Henry n'a pas définitivement écarté l'idée de disposer de Mbappé pour le tournoi olympique, mais il a répété avec force qu'il y avait une incertitude quant à sa présence fin juillet sur le terrain des Jeux.

"Je n'ai pas de certitudes, a assené l'ancienne gloire d'Arsenal. Je suis à la merci d'un oui ou d'un non de la part d'un club. Et même si j'obtiens son accord et que ce club change d'entraîneur entre temps, qui me dit que je l'aurai encore à ce moment-là?"

D'autant que le temps presse. Plus tôt, "DD" avait ajouté que si certains de ses joueurs devaient disputer les JO de Paris, les noms devraient être connus avant le début de la préparation de l'Euro, qui "reste prioritaire".

"Pour qu'il n'y ait pas de parasitage, à partir du moment où nous serons en stage de préparation à Clairefontaine, les choses seront claires, ceux qui iront, ceux qui n'iront pas", a développé Deschamps.

Parce que Kylian Mbappé n'est pas le seul cadre des Bleus à avoir fait acte de candidature pour participer aux JO.

Antoine Griezmann, irrésistible avec l'Atletico Madrid cette saison, avait également montré son intérêt pour Paris-2024 en septembre dernier: "Je l'ai déjà dit ouvertement, je l'ai dit dans le vestiaire à Madrid, je le dis ici (en équipe de France), c'est un rêve pour moi, un objectif".

"Tout le monde est candidat, même Papin et Cantona", a encore plaisanté Henry, avant de marteler une nouvelle fois: "il y a la réalité des clubs".

"Je souhaite beaucoup de courage à +Titi+, je souhaite pour lui qu'il puisse avoir un oui ferme et définitif" des trois joueurs au-delà de 23 ans retenus, "mais ce ne sera pas évident", a conclu DD.