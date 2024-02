Foot: Dani Alves, la fin brutale d'une carrière record

Partager:

Le latéral droit brésilien Dani Alves a vu sa carrière, riche de dizaines de titres glanés avec la Seleçao, le Barça ou le Paris SG, s'arrêter brutalement avec son incarcération début 2023 puis sa condamnation, jeudi, pour le viol d'une jeune femme. Il a été condamné à quatre ans et demi de prison pour le viol en décembre 2022 d'une jeune femme dans une discothèque de Barcelone, où il a connu ses plus belles heures de footballeur, entre 2008 et 2016 aux côtés de Messi et Neymar notamment. Alves, qui pourra faire appel de ce verdict, a également été condamné à verser 150.000 euros à la victime.

Son incarcération en détention provisoire, début 2023, avait immédiatement entraîné son licenciement par le club mexicain des Pumas, où il poursuivait encore, à près de 40 ans (il est né le 6 mai 1983), sa riche carrière. Car ses titres sont aussi nombreux que ses tatouages, même si le plus prestigieux --un titre mondial-- manque, comme une anomalie, dans la liste de ses 43 trophées. Vainqueur avec les moins de 20 ans brésiliens en 2003, Alves n'a jamais connu le sacre avec les A. Présent lors des éditions 2010 et 2014, une blessure à un genou l'a privé d'une troisième participation en 2018.

Mais le capitaine brésilien s'est un peu consolé en 2019 avec une deuxième Copa America. Avant de mener, à 38 ans, la jeune sélection olympique à la médaille d'or à Tokyo en 2021. Son dernier titre. - Vertige - Quelques mois plus tard, il retrouvait le club de ses plus grands succès, le FC Barcelone, le temps d'une pige de six mois. "Aujourd'hui, il est l'heure de se dire au revoir", avait écrit le Brésilien sur Instagram à son départ en juin 2022, évoquant "plus de huit années dédiées à ce club, à ces couleurs, à cette maison", dont il a porté plus de 400 fois le maillot.