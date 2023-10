Foot: des Bleus à la défense remaniée avant les Pays-Bas

Et de quatre: après William Saliba dimanche, Jules Koundé, Dayot Upamecano et Axel Disasi déclarent à leur tour forfait pour le rassemblement des Bleus de Didier Deschamps, qui devra composer avec une défense en chantier contre les Pays-Bas vendredi pour viser une qualification à l'Euro-2024.

Un orteil douloureux pour Saliba, un genou pour Koundé et une cuisse pour Upamecano et Disasi et ce sont quatre défenseurs qui sautent, avant les matches à Amsterdam puis à Lille, mardi contre l'Ecosse en amical.